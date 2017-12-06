Харьков

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Переселенцам помогут с жильем в Харькове

Переселенцам помогут с жильем в Харькове
Подготовлен проект решения о внесении изменений в Городскую программу строительства (приобретения) доступного жилья, которую планируется дополнить разделом кредитования внутренне перемещенных лиц.
Проект предлагается вынести на очередную сессию Харьковского горсовета.

Предполагается, что внутренне перемещенные лица смогут получить беспроцентный кредит сроком на 15 лет с учетом первого взноса в размере 6%. На это льготное кредитование на 2018 год планируется предусмотреть финансирование в размере 5 млн грн.

– Такая проблема существует в городе не у одного человека, не у одной семьи, а у большого количества лиц, поэтому городской голова дал поручение, чтобы мы подготовили необходимые предложения на сессию городского совета, – сообщил заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев.

В случае принятия решения исполнительный комитет разработает порядок реализации этой части жилищной программы, в котором будет прописано, каким образом люди смогут получить кредит, куда им обращаться, какие документы нужно для этого оформить.

В 2017 году городскими жилищными программами воспользовались 74 харьковские семьи: 21 семья - молодежным льготным кредитованием, 26 семей – кредитованием участников боевых действий в зоне проведения АТО, восемь – кредитованием работников бюджетной сферы, профессорско-преподавательского состава вузов и работников коммунальных предприятий, 19 - бюджетной поддержкой удешевления жилья, так называемой программой «50% на 50%», сообщает пресс-служба горсовета.

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