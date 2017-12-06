Переселенцам помогут с жильем в Харькове

Проект предлагается вынести на очередную сессию Харьковского горсовета.
Предполагается, что внутренне перемещенные лица смогут получить беспроцентный кредит сроком на 15 лет с учетом первого взноса в размере 6%. На это льготное кредитование на 2018 год планируется предусмотреть финансирование в размере 5 млн грн.
– Такая проблема существует в городе не у одного человека, не у одной семьи, а у большого количества лиц, поэтому городской голова дал поручение, чтобы мы подготовили необходимые предложения на сессию городского совета, – сообщил заместитель городского головы - директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев.
В случае принятия решения исполнительный комитет разработает порядок реализации этой части жилищной программы, в котором будет прописано, каким образом люди смогут получить кредит, куда им обращаться, какие документы нужно для этого оформить.
В 2017 году городскими жилищными программами воспользовались 74 харьковские семьи: 21 семья - молодежным льготным кредитованием, 26 семей – кредитованием участников боевых действий в зоне проведения АТО, восемь – кредитованием работников бюджетной сферы, профессорско-преподавательского состава вузов и работников коммунальных предприятий, 19 - бюджетной поддержкой удешевления жилья, так называемой программой «50% на 50%», сообщает пресс-служба горсовета
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