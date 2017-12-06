Чем интересны католические рождественские традиции? 6 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Во вторник, 12 декабря, с 16.00 до 17.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит

Юзефа Болеславовна Черниенко,

президент Харьковского общества польской культуры.

Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua

Какова история католического Рождества?

Как празднуют этот день католики и многие ли традиции дожили до наших дней?

Как готовятся к Рождеству поляки?

Какие мероприятия проходят в рождественские дни?

Какие блюда должны быть на рождественском столе у католиков?

Чем католические традиции отличаются от православных?

Как отмечают Рождество в Харьковском обществе польской культуры?



Наша гостья ответит на эти и другие вопросы. Звоните! Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua



Итоги будут опубликованы на сайте в понедельник, 18 декабря.