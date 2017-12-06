Анонс гостя

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Чем интересны католические рождественские традиции?

Чем интересны католические рождественские традиции?
Во вторник, 12 декабря, с 16.00 до 17.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит
Юзефа Болеславовна Черниенко,
президент Харьковского общества польской культуры.
Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua
Какова история католического Рождества? 
Как празднуют этот день католики и многие ли традиции дожили до наших дней?
Как готовятся к Рождеству поляки?
Какие мероприятия проходят в рождественские дни?
Какие блюда должны быть на рождественском столе у католиков?
Чем католические традиции отличаются от православных? 
Как отмечают Рождество в Харьковском обществе польской культуры?

Наша гостья ответит на эти и другие вопросы. Звоните! Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua

Итоги будут опубликованы на сайте в понедельник, 18 декабря.

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