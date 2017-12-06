Чем интересны католические рождественские традиции?
6 декабря 2017 г.
Вечерний Харьков
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Во вторник, 12 декабря, с 16.00 до 17.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит Юзефа Болеславовна Черниенко,
президент Харьковского общества польской культуры.
Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua
Какова история католического Рождества?
Как празднуют этот день католики и многие ли традиции дожили до наших дней?
Как готовятся к Рождеству поляки?
Какие мероприятия проходят в рождественские дни?
Какие блюда должны быть на рождественском столе у католиков?
Чем католические традиции отличаются от православных?
Как отмечают Рождество в Харьковском обществе польской культуры?
Наша гостья ответит на эти и другие вопросы. Звоните! Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua
Итоги будут опубликованы на сайте в понедельник, 18 декабря.