Новогодней развлекательной программы в Харькове хватит только на три часа

Зато ярмарка на главной площади Харькова обещает быть еще более европейской. С латиноамериканскими вкраплениями в виде закусок.

Новый год можно встретить и в парке Горького

19 декабря открывает сезон зимних праздников и Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, где пройдут концерты, развлекательные и познавательные мероприятия, различные фестивали, танцевальные вечера. В снежную погоду в парке Горького можно будет арендовать финские сани. В дни школьных каникул каждый день запланированы интерактивные программы для детей и молодежи. Открытие елки в парке запланировано на 24 декабря. Традиционная новогодняя программа начнется в 23.00 31 декабря.