Новогодней развлекательной программы в Харькове хватит только на три часа

В этом году на новогодней ярмарке харьковчан будут потчевать супами, панини и острыми пряными блюдами мексиканской кухни. Какие еще сюрпризы приготовил гостям новогодний городок?
Новогодняя ярмарка на площади Свободы откроется 16 декабря и будет работать до 21 января, сообщила «Вечернему Харькову»
администратор Новогоднего городка Анастасия Камьянская. Гостей, как обычно, ожидает немало сюрпризов.
— Прежде всего в этом году у нас запланировано кардинально другое оформление ярмарки. Так, ярмарочные домики из голубых стали более новогодними — бело-красными, как шапочка Деда Мороза, — с улыбкой делится новациями Анастасия Камьянская. — Нам захотелось сменить внешний вид ярмарки, который харьковчане видят из года в год — сделать его более праздничным, нарядным, европейским. Обновленные домики уже перекрашены и готовы занять свое место на новогодней ярмарке.
Кроме того, запланирована масса развлекательных программ для детей и взрослых.
— Пресловутого дракона, которого харьковчане почему-то вспоминают вот уже второй год, не будет, — смеется Анастасия Камьянская. – Зато появится много других развлечений — карусели, тиры, всевозможные игры, анимационная программа… В новогоднем городке будет установлено множество фотозон. Это будут зимние декорации, красивые арки из елочных веток, украшенные гирляндами. Фотозоны еще в разработке, так что конкретику пока попридержу в тайне. Вся ярмарка будет светиться гирляндами.
Намерены организаторы удивить гостей новогоднего городка и кулинарными сюрпризами.
— Фуд-корт будет отличаться от предыдущего – в этом году появится много новых участников, которые будут представлять абсолютно новые продукты и кухни, каких еще не было на ярмарке. Ну, например, всевозможные супы, панини (фирменные итальянские сэндвичи), стейки, ферментированное мясо. Будет даже мексиканская кухня, которая славится оригинальностью и самобытностью: легендарные стейки, фахитос, кукурузные лепешки, сальса, текила, – приоткрыла таки завесу тайны Анастасия Камьянская. – Кроме того, будет большой сувенирный ряд – сувениров в этом году будет в два раза больше, чем в прошлом.
А на 19 декабря – в День святого Николая – запланировано торжественное открытие главной новогодней елки Харькова.
В этом году особыми инновационными изысками елка харьковчан не удивит – будет такой же, как в предыдущий Новый год. Открытие елки, по словам заместителя директора Департамента культуры Харьковского городского совета Татьяны Мараховской запланировано на 17.00. В этот же день на площади состоится концерт, начнут работать ледовый каток и аттракционы. Кстати, монтаж новогодней красавицы на площади Свободы уже завершен. Игрушки на высотном сооружении навесили заранее, когда секции стояли внизу. Теперь предстоит настроить работу цветовых композиций гирлянд.
30 декабря станет знаменательным днем для детворы – в новогоднем городке откроется Домик Деда мороза. Главный сказочный герой будет принимать гостей до 14 января. А 31 января харьковчан приглашают на встречу Нового года. Праздничная шоу-программа начнется на площади Свободы в 23.00 и продлится... всего лишь три часа – до 2.00 1 января.
Новый год можно встретить и в парке Горького
19 декабря открывает сезон зимних праздников и Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, где пройдут концерты, развлекательные и познавательные мероприятия, различные фестивали, танцевальные вечера. В снежную погоду в парке Горького можно будет арендовать финские сани. В дни школьных каникул каждый день запланированы интерактивные программы для детей и молодежи. Открытие елки в парке запланировано на 24 декабря. Традиционная новогодняя программа начнется в 23.00 31 декабря.