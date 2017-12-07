Уморенные рыбой: харьковчане продолжают травиться магазинными «морепродуктами» 7 декабря 2017 г. автор: Ирина Стрельник 0 1

На магазинных прилавках продолжают продавать некачественную рыбу, способную уложить покупателя на больничную койку — с ботулизмом.