Уморенные рыбой: харьковчане продолжают травиться магазинными «морепродуктами»

На магазинных прилавках продолжают продавать некачественную рыбу, способную уложить покупателя на больничную койку — с ботулизмом.
Какая именно рыба должна вызвать подозрение и стоит ли грешить на живую речную рыбу, которой бойко торгуют практически у каждой станции метро?
По информации Госпродпотребслужбы в Харьковской области, только за прошедшую неделю на Харьковщине приостановлено обращение почти 16 килограммов некачественной рыбы и рыбной продукции, а также продуктов неизвестного происхождения. Выявление такой рыбы проводится в рамках борьбы с опасным заболеванием – ботулизмом.
— На этой неделе снятие с реализации подозрительной рыбной продукции было в Лозовой, где было выявлено 7 кг сушеного леща неизвестного происхождения и в Двуречье – 10 кг соленой и 5 кг копченой рыбы. Реализовалась она в магазине, — рассказывает начальник отдела организации расследования вспышек и санитарно-эпидемиологического надзора Госпродпотребинспекции в Харьковской области Владлена Гарник.
Проверяющих смутило отсутствие сопроводительных документации на товар.
— При приемке товара человек, который продает, должен проверять наличие этой документации. Есть товарно-транспортная накладная, в которой указывается что, от кого, в каком количестве он принимает на реализацию. А в данных случаях , по-видимому, этого не произошло, — уточняет Владлена Гарник.
По закону изъять эту рыбу инспекторы Госпродпотребинспекции не могут – по их рекомендации ее снимает с реализации сам предприниматель.
— И дальше он должен либо вернуть подозрительный товар поставщику либо утилизировать, — уточняет Владлена Гарник.
Но где гарантия, что поставщик снова не пристроит подозрительную рыбу в какой-нибудь другой магазинчик, до которого инспекторы с проверкой еще не добрались?
Покупатели по-прежнему травятся
По словам Владлены Гарник, кампания по профилактике ботулизма началась в нашем регионе с лета — когда на Харьковщине были зафиксированы два случая заболевания. И каждую неделю ревизоры Госпродпотребинспекции выявляют в торговых точках области рыбу, несущую риск заражения страшным недугом. Так, в нынешнем году специалисты ведомства приостановили обращение 2177 килограммов рыбы и рыбной продукции, которая реализовалась без необходимой документации. А за прошедшую неделю (с 27 ноября по 1 декабря) осуществлено 113 обследований, в ходе которых приостановлена продажа почти 16 килограммов некачественной рыбной продукции и рыбы. Почему же все повторяется снова, несмотря на то, что предусмотрена ответственность за такой товар? Может, стоит ужесточить наказание?
— Предусмотрены штрафные санкции для руководителей — торговой точки, поставщиков, производителей. В законе Украины «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов» изложены все требования к реализации, изготовлению и так далее, — говорит эксперт.
И тем не менее жители Харьковщины по-прежнему рискуют заразиться ботулизмом именно от рыбы, купленной в торговых точках, и продолжают попадать с этим диагнозом на больничные койки.
— Попал в больницу один человек с подозрением на ботулизм. Диагноз уточняется – пока не будет лабораторного подтверждения, сказать точно не могу. Но свое состояние пациент связывает с тем, что поел рыбы, — говорит Владлена Гарник.
Употребление жареной рыбы ботулизмом не грозит
Кстати, сейчас на рынках и практически при выходе с каждой станции метро продается живая речная рыба. Отбоя от покупателей нет – народ активно раскупает карасей, лещей, тостолобиков, омуля…
— Вот купила три кусочка толстолобика. Целая рыба продается по 35 гривен за килограмм, а почищенная и разделанная – уже по сотне. Моя покупка почти на 50 гривен затянула, — поделилась харьковчанка Марина Сергеевна. – И вдруг меня как громом с ясного неба поразило: а не может ли эта рыба быть источником заражения ботулизмом?! Вот стою и думаю, может, не стоит рисковать, да вернуть?..
— Безусловно, споры ботулизма в рыбе оказаться могут, и если ее неправильно приготовить, то она вполне может стать источником заражения, — говорит Владлена Гамарник. – Но это касается соленой, копченой, сушеной речной рыбы. Если, допустим, вы не будете соблюдать правильную технологию посола и решите засолить ее дома без доступа кислорода, с недостаточным количеством соли и т.д. — спора может развиться и перейти в вегетативную форму. Если эту рыбу отварить или пожарить — термообработка бактерию убивает. Главное – хорошо термически ее обработать перед употреблением.
Это касается именно речной рыбы – на морскую специалисты даже не грешат.