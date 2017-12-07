Большевик Руднев оказался мусором 7 декабря 2017 г. Мирослава Лебедь фото: Юрий Сидоренко 0 0

Вместо останков Николая Руднева в его могиле в Харькове обнаружили мусор. Во время шурфования грунта на месте предполагаемого захоронения на площади Героев Небесной сотни останков большевика не обнаружили.

Шурфование, то есть выработка прямоугольного сечения небольшой глубины было проведено, чтобы понять, есть ли на площади останки, сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на директора Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрия Сидоренко. По его словам, в результате раскопа был обнаружен только строительный мусор – битые кирпичи, фрагменты лепнины, плитки, стекла.



Работы велись на глубине до двух с половиной метров. Как считают специалисты, этого достаточно, чтобы понять, стоит ли искать прах дальше или в этом уже нет никакого смысла. Плиту с места предполагаемого захоронения уберут. Будет ли она утилизирована или какая участь ее ожидает дальше, пока точно неизвестно. Об этом будет сообщено позже, говорят в горсовете.



Теперь, по итогам проведенных работ, будет составлен соответствующий акт, который направят в Министерство культуры Украины, чтобы изменить статус места.



В поисковых работах приняли участие представители специализированного частного предприятия «Военные мемориалы «Схід», Харьковского областного научно-методического центра охраны культурного наследия, Слободской археологической службы, Департамента коммунального хозяйства, отдела по вопросам топонимики и историко-культурной среды горсовета, СКП «Харьковзеленстрой».



С просьбой о перезахоронении праха Николая Руднева в городской совет обратились представители «Східного корпусу». Городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды рассмотрела этот вопрос и приняла решение перезахоронить останки на одном из кладбищ Харькова.