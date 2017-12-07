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Чтоб не забывали: в Харькове родителей усадили за парты

Чтоб не забывали: в Харькове родителей усадили за парты
Чтоб не забывали: в Харькове родителей усадили за парты Проект «Планета 7-Я» стартовал на базе общеобразовательной школы №5, а в дальнейшем бесплатные тренинги и занятия для пап и мам на самые актуальные темы будут проводиться во всех районах города.
Организатор проекта – Харьковский городской родительский совет, который в этом году возглавила Лариса Манерко.

— Идея созрела у нас уже давно. У меня трое детей, они разного возраста и требуют совершенно разного подхода и уровня внимания. Как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности. Это касается и воспитания детей – незнание чего-то не освобождает от каких-то ошибок детей или родителей. А по-настоящему образованному человеку в нашей жизни ничего не страшно. Однако, к сожалению, далеко не все родители имеют возможность посещать платные тренинги, которых сейчас огромное количество, или консультации профессионального психолога. Поэтому идея нашего проекта в первую очередь заключается в том, что это некоммерческое мероприятие. Цель его – абсолютно бесплатно помочь родителям обрести новые знания и навыки, которые помогут им в воспитании детей.

Организаторы проекта находят тренеров – настоящих профессионалов, – которые идут им навстречу и готовы абсолютно бесплатно проводить занятия с папами и мамами.

— Как ни странно, найти таких энтузиастов абсолютно не сложно, — говорит Лариса Манерко. – Люди откликаются на первый звонок, на первое предложение, приходят с радостью, благодарят за то, что мы их пригласили.

Для слушателей уже провели первые семь занятий, посвященных теме «Здоровый ребенок - счастливая семья». Каждый из родителей мог выбрать и посетить одну из секций по интересующей его проблеме. В роли учителей выступили работники медицинских учреждений города, профессиональные психологи и волонтеры.

— Темы были выбраны в результате анкетирования среди родителей в ходе Круглого стола «Здоровый ребенок – счастливая семья», который проходил за три недели до запуска Школы для родителей, — рассказывает Лариса Манерко. – Поднимались проблемы психологии семьи, переходного возраста ребенка. Обсуждалась тема вакцинации – очень спорный вопрос, много полемики на эту тему. Но мы не пытались навязать какое-то мнение, а с медицинской точки зрения рассказывали «за» и «против» любой вакцинации. Обсуждалась профилактика ОРВИ и гриппа в осенне-зимний период. Плюс мы рассматривали темы здорового питания: как правильно приготовить ребенку в школу здоровый бутерброд или быстрый полезный завтрак, чтобы не спровоцировать гастрит. Поднималась проблема полового воспитания. Например, обсуждалась тема, как правильно ответить на вопрос ребенка: «Откуда берутся дети?». Что рассказать, как рассказать и в каком возрасте. И конечно же, профилактика вредных привычек среди подростков – алкоголизма, наркомании. Затронута тема, которая стала особо актуальной после проведенных медицинских осмотров школьников — это, например, сколиоз, заболевание органов зрения. А также — оказание первой медицинской помощи, здесь нам очень помог Красный Крест, который технически все это прекрасно продемонстрировал.
Лариса Манерко говорит, что очень интересно наблюдать за настроением и реакцией родителей после тренингов.

— Честно говоря, в основной своей массе мамы и папы шли на занятия с мыслью: ну что нового нам могут рассказать? Все мы сидим в интернете, читаем и все знаем. Но как выяснилось, далеко не все, — поделилась Лариса Манерко. — Родители были удивлены. После первых занятий все вышли с улыбкой на лице, с распахнутыми глазами. Ведь занятия проходили не в форме скучных лекций или школьных уроков – это настоящее живое общение.

Пока проект «Планета 7-Я» реализуется на базе Харьковской общеобразовательной школы №5.

— Это центр города, сюда удобно добираться, — объяснила выбор глава Харьковского городского родительского совета. – Посещают занятия не только родителей детей, которые учатся в этой школе – приезжают со всего города: из школ и детских садиков.
Востребованность таких занятий очень высокая. За неделю до открытия школы мы объявили об этом в «Фейсбуке». Но мы специально ограничиваем регистрацию до 20-25 человек. Потому что набить аудиторию в 200-300 человек несложно, желающие есть, но мы хотим, чтобы работа проводилась с каждым из родителей, чтобы каждый мог увидеть, услышать и попробовать. Лучше будем собираться чаще, и это будет более эффективно, нежели просто запускать массовку.

В дальнейшем занятия перейдут на уровень районов города.

— На уровне города мы будем выбирать тематику, проводить «показательные» занятия и переводить их на уровень районов. А в городе берем следующую тему, и снова двигаем на уровень районов. В дальнейшем планируем работать и в каждой школе, — поделилась планами Лариса Манерко.

Какая тема будет следующей – организаторы держат интригу.

— Задумки уже есть, но пока сохраню их в тайне, — улыбается Лариса Манерко.

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