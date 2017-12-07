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Почему полезно завтракать

Почему полезно завтракать
Ученые Тель-Авивского университета выяснили, что пропуск завтрака может вызвать ожирение, диабет второго типа, гипертонию и сердечно-сосудистые заболевания.

В исследовании приняли участие 18 человек с избыточным весом, страдающих диабетом, и 18 человек с нормальной массой тела. В один из тестовых дней они употребляли пищу на завтрак и обед, в другой день у них был только обед. При этом у них брали кровь для анализа, чтобы выяснить концентрацию специфических белков, а по содержанию последних — активность генов, связанных с пищеварением. Кроме того, определялись уровни глюкозы, инсулина, а также пищеварительного гормона глюкагоноподобного пептида-1 и дипептидилпептидазы-4 — фермента, участвующего в регуляции иммунной системы.

Согласно выводам специалистов, потребление завтрака вызывает правильную экспрессию генов, которые должны включаться в определенное время суток. В свою очередь, это помогает регулировать массу тела, артериальное давление, функцию эндотелия (внутренняя поверхность сосудов) и препятствует атеросклерозу как у здоровых людей, так и у диабетиков.

У тех людей, которые пропускали завтрак, выявлялись скачки сахара в крови и снижение чувствительности к инсулину в остальное время суток. Люди становились более склонными к полноте, даже если не переедали.

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