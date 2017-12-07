Названы опасные последствия ожирения
7 декабря 2017 г.
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Гости Вечернего Харькова
|Почетные Харьковчане
|Фотобанк ВХ
|Блоги
|Справочники ВХ
|Архив ВХ
7 декабря 2017 г.
Однако при этом не учитывалось влияние других факторов, которые могли увеличивать смертность и при этом способствовать снижению веса.
Ученые проанализировали данные, полученные в ходе HUNT — долговременное популяционное исследование, проведенное в Норвегии, в котором приняли участие 130 тысяч человек. Возможное влияние большинства посторонних факторов специалисты исключили благодаря взаимосвязи индекса массы тела (ИМТ) родителей и их детей. Из-за генетического наследования потомки были склонны иметь такой же вес, как их матери или отцы.
Показано, что увеличение массы тела увеличивало риск преждевременной смерти, при этом результаты предыдущих исследований недооценили степень негативного влияния лишнего веса.
Читайте также:
Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Выбор читателей
|100 EUR
|3203.49 грн
|100 USD
|2710.92 грн
|10 RUB
|4.6004 грн