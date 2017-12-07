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Сменивший Дидди на Любовь оказался самым высокооплачиваемым музыкантом мира

Сменивший Дидди на Любовь оказался самым высокооплачиваемым музыкантом мира
Американский рэпер Шон Комбc, сменивший псевдоним Дидди на Любовь, признан самым высокооплачиваемым музыкантом по версии журнала Forbes.

Заработок хип-хоп-исполнителя за год составил 130 миллионов долларов. На втором месте оказалась певица Бейонсе со 105 миллионами долларов. Третья строчка досталась канадскому рэперу Дрейку. Он заработал 94 миллиона.

В первую десятку также попал канадский певец эфиопского происхождения The Weeknd (92 миллиона долларов), ранее объявленный самой высокооплачиваемой молодой знаменитостью. За ним следуют британская поп-рок-группа Coldplay (88 миллионов), рокеры Guns N' Roses (84 миллиона), певец Джастин Бибер (83,5 миллиона), музыкант Брюс Спрингстин (75 миллионов) и исполнительница Адель (69 миллионов).

Завершает рейтинг метал-коллектив Metallica, заработавший за год 66,5 миллиона долларов.

Комбс, ранее известный как Дидди, объявил об очередной смене псевдонима в начале ноября.

«Я не тот, кем был раньше, я изменился. Так что мое новое имя — Любовь, или Брат Любовь», — объяснил он.

В детстве Комбс получил прозвище Пафф из-за привычки пыхтеть от злости. В начале музыкальной карьеры он называл себя Пафф Дэдди (Puff Daddy), потом Пи Дидди (P.Diddy), а затем — просто Дидди (Diddy).

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