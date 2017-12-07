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Назван самый скучный фильм всех времен

Назван самый скучный фильм всех времен
Британские критики и кинолюбители назвали эротическую мелодраму «Пятьдесят оттенков серого» самым скучным фильмом всех времен.

За ленту проголосовали 34 процента респондентов. Картина, вышедшая в прокат в феврале 2015 года, основана на одноименном романе британской писательницы Э.Л. Джеймс. В ней рассказывается о студентке Анастейше, которая знакомится с молодым миллиардером Кристианом Греем, увлекающимся БДСМ.

В первую десятку также попали фильмы «Горбатая гора» (26 процентов), «Трансформеры» (24 процента), «Почтальон» (24 процента), «Артист» (21 процент), «Австралия» (20 процентов), «Ванильное небо» (20 процентов) и «Семь лет в Тибете» (19 процентов). Замыкает антирейтинг лента 1963 года «Клеопатра» с 16 процентами.

В голосовании приняли участие две тысячи человек. Список фильмов для респондентов составляли профессиональные кинокритики.

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