«Шахтер» vs «Manchester city»: 2:1 7 декабря 2017 г. автор: Николай Коперник 0 0

6 декабря донецкий «Шахтер» сыграл достаточно важный для себя матч европейского формата в Харькове. Поговаривают, это стадион «Металлист» такой фартовый.

Теперь стадиону предстоит еще одно международное испытание: принять матч 1/8 Лиги чемпионов.



В принципе, «Шахтеру» нужно было только не проиграть, но «кроты» ухитрились еще и выиграть! «Шахтер» одолел английскую команду «Манчестер Сити», которая, в принципе, в этом матче костьми ложиться не собиралась – потому как у нее и так уже все схвачено.



Окончательный счет 2:1. «Шахтер» возликовал, а его болельщики – тем паче: никак не могли угомониться до утра, устроив «отмечания» во всех возможных темных закоулках неподалеку от ларьков.



Достаточно сказать, что – при ближайшем рассмотрении – на матче были замечены Тите, Шевченко и Луческу.



Тите – это главный тренер сборной Бразилии, если кто не знает. А вот Луческу, как выяснилось, вообще прибыл инкогнито. Из Истанбула (Стамбула). Его «попалил» бывший шеф – гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин. Правда, тут же «отмазался», мол, Луческу думал, что его никто не заметит, но его узнали болельщики. Они его обступили и начали фотографироваться.



В общем, «Шахтер» – победун по всем параметрам, и это обстоятельство позволило ему выйти в плей-офф Лиги чемпионов. И уехать обратно в Киев (официальная версия. Куда он поехал на самом деле – неведомо).



А «Сити», как проспится, в четверг, не раньше «послеобеда» – на самолет и... Скатертью дорога.



Кстати сказать, параллельно «Фейеноорд» тоже передозировал свой план, обыграв «Наполи». И кто ему доктор Комаровский?