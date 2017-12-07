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«Шахтер» vs «Manchester city»: 2:1

«Шахтер» vs «Manchester city»: 2:1
6 декабря донецкий «Шахтер» сыграл достаточно важный для себя матч европейского формата в Харькове. Поговаривают, это стадион «Металлист» такой фартовый.
Теперь стадиону предстоит еще одно международное испытание: принять матч 1/8 Лиги чемпионов.

В принципе, «Шахтеру» нужно было только не проиграть, но «кроты» ухитрились еще и выиграть! «Шахтер» одолел английскую команду «Манчестер Сити», которая, в принципе, в этом матче костьми ложиться не собиралась – потому как у нее и так уже все схвачено.

Окончательный счет 2:1. «Шахтер» возликовал, а его болельщики – тем паче: никак не могли угомониться до утра, устроив «отмечания» во всех возможных темных закоулках неподалеку от ларьков.

Достаточно сказать, что – при ближайшем рассмотрении – на матче были замечены Тите, Шевченко и Луческу.

Тите – это главный тренер сборной Бразилии, если кто не знает. А вот Луческу, как выяснилось, вообще прибыл инкогнито. Из Истанбула (Стамбула). Его «попалил» бывший шеф – гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин. Правда, тут же «отмазался», мол, Луческу думал, что его никто не заметит, но его узнали болельщики. Они его обступили и начали фотографироваться.

В общем, «Шахтер» – победун по всем параметрам, и это обстоятельство позволило ему выйти в плей-офф Лиги чемпионов. И уехать обратно в Киев (официальная версия. Куда он поехал на самом деле – неведомо).

А «Сити», как проспится, в четверг, не раньше «послеобеда» – на самолет и... Скатертью дорога.

Кстати сказать, параллельно «Фейеноорд» тоже передозировал свой план, обыграв «Наполи». И кто ему доктор Комаровский?

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