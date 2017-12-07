Раскрыт простой способ улучшения памяти
7 декабря 2017 г.
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7 декабря 2017 г.
В исследовании приняли участие 95 человек. Добровольцы пытались запомнить письменную информацию с помощью одного из четырех методов. Они читали текст про себя или вслух, слушали запись своего или чужого чтения. Результаты тестов показали, что написанное лучше запоминалось, если устная речь и слух были задействованы одновременно.
По словам ученых, слова лучше запоминаются, когда к ним добавляется «производственный элемент» — какое-либо активное действие, позволяющее информации укрепиться в долговременной памяти. Таким действием также является переписывание текста или его печатный набор. Эффект может быть полезен для людей пожилого возраста, которым для профилактики слабоумия обычно рекомендуется решать кроссворды и головоломки.
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