Здоровье

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Раскрыт простой способ улучшения памяти

Раскрыт простой способ улучшения памяти
Нейробиологи Университета Уотерлу в Канаде пришли к выводу, что чтение вслух улучшает память.

В исследовании приняли участие 95 человек. Добровольцы пытались запомнить письменную информацию с помощью одного из четырех методов. Они читали текст про себя или вслух, слушали запись своего или чужого чтения. Результаты тестов показали, что написанное лучше запоминалось, если устная речь и слух были задействованы одновременно.

По словам ученых, слова лучше запоминаются, когда к ним добавляется «производственный элемент» — какое-либо активное действие, позволяющее информации укрепиться в долговременной памяти. Таким действием также является переписывание текста или его печатный набор. Эффект может быть полезен для людей пожилого возраста, которым для профилактики слабоумия обычно рекомендуется решать кроссворды и головоломки.

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