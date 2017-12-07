Названы лучшие книги о Боге
7 декабря 2017 г.
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7 декабря 2017 г.
Рейтинг возглавил Евангелие, переведенное на английский язык американским поэтом Ричмондом Латтимором. Критики отметили, что в его переводе расценивают произведение как художественный роман, а не как религиозную работу.
На вторую строчку литературоведы поместили роман «Братья Карамазовы» русского писателя Федора Достоевского. Замыкает тройку «Версия Роджера» Джона Апдайка.
В десятку также вошли такие книги, как «Силы земные» Энтони Берджесса, «Время ангелов» Айрис Мердок, «Последнее искушение Христа» Никоса Казандзакиса, «Удача Оменсеттера» Уильяма Говарда Гэсса, «Шпиль» Уильяма Голдинга, «Лавр» Евгения Водолазкина и «Хорошего человека найти нелегко» Фланнери О'Коннор.
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