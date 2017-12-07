Есть ли жизнь на «минималку»: когда вырастет прожиточный минимум 7 декабря 2017 г. автор: Ирина Стрельник фото: Юрий Осадчий 0 0

Будет ли в декабре подниматься прожиточный минимум? И скажется ли это на размере социальной помощи для инвалидов?

Татьяна Викторовна

Кабинет министров Украины утвердил увеличение прожиточного минимума, и уже с 1 декабря 2017 года он составит 1700 гривен на человека. Таким образом, и минимальная пенсия в стране не может быть меньше этой суммы.



Кроме того, в связи с повышением прожиточного минимума с 1 декабря 2017 года вырастет размер десяти видов социальных выплат для людей с инвалидностью.



– Хочу внести ясность по пенсиям и социальным выплатам людям с инвалидностью, потому что многие путают эти термины. Мы усилили пенсионное обеспечение, и размер пенсии инвалидам уже увеличен с 1 октября 2017 года. У тех, кто получал 949 гривен, пенсия выросла на 44% — до 1373 гривен. Другим категориям инвалидов повышение произошло в среднем на 11%, — объясняет вице-премьер министр Павел Розенко. — Но люди с инвалидностью получают также социальную помощь, которая зависит, в частности, от размера прожиточного минимума. В связи с тем, что с 1 декабря этого года произойдет повышение прожиточного минимума, вырастут соответствующие выплаты людям с инвалидностью – более десяти видов выплат.

Кроме того, по словам вице-премьера, с 1 декабря для всех категорий граждан вырастет размер социальной помощи, который зависит от прожиточного минимума.



А вот на рост минимальной зарплаты для населения это никак не повлияет – она останется прежней.



Отметим, что в сентябре звучали заявления об увеличении с января 2018 года. Кроме того, народные избранники планировали в течение года еще дважды повысить прожиточный минимум: в июле 2018-го – до 1777 гривен и в декабре 2018-го – до 1853 гривен.



К слову, за последний год прожиточный минимум в Украине повышается дважды. Первый повышение было в мае. Тогда показатель вырос на 5,2% и составил 1624 гривны на человека. Второе повышение произойдет 1 декабря – показатель поднимут на 4,7% – до 1700 гривен. Минимальная зарплата в Украине выросла в текущем году до 3200 гривен, и пока повышение не планируется.