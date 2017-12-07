Харьковчане могут покататься на костотрясе 7 декабря 2017 г. автор: Ирина Стрельник фото: Юрий Осадчий 0 0

С 23 на 24 декабря в Харьковской областной филармонии пройдет юбилейная – пятая ночь науки.

У харьковчан и гостей города есть уникальная возможность узнать каким был Харьков сто лет назад, услышать украденную историю Николая Лысенко, совершить «путешествие» по Слобожанщине, а также «прокатиться» по харьковским улицам на «костотрясе».



— Мы с радостью открываем двери для ночи истории, — говорит директор Харьковской областной филармонии Юрий Янко. — Для нас это большая честь. Все будет организовано отлично. Думаю, что в следующем году мы эту традицию продолжим.



Особенность этой ночи, по словам автора проекта и главы оргкомитета Антона Бондарева, заключается в двух моментах.



— Первый – то, что проект отпразднует маленький день рождения: ему исполняется ровно год. И второй — команда ночи растет. Помимо Харьковской филармонии у нас появился еще один постоянный новый соорганизатор — Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина.



По словам историка, переводчика, координатора проекта от Каразинского университета Марины Григорьевой, вуз просто не мог остаться в стороне от такого замечательного культурного явления в городе.



— Антону Бондареву удалось собрать команду блестящих профессионалов, историков, которые умеют работать с источниками, которые влюблены в историю, в наш город. Они не только, безусловно, дышат и живут историей, но и сами умеют красиво, емко, харизматично донести ее до всех жителей города, — говорит Марина Григорьева.



По ее словам, участие университета в этом проекте вполне органично.



— Не будь в 1805 году основан харьковский университет— история нашего города была бы совершенно иной, — аргументирует Марина Григорьева. — Представьте себе начало XIX века. Население Харькова составляло всего десять тысяч человек. Сегодня Харьков – мощный и емкий культурный, музыкальный, научный, образовательный центр и в значительной степени это стало возможно в первую очередь благодаря университету.



Марина Григорьева уверена: ночь истории Харькова порадует гостей своим уникальными открытиями.



И это действительно не вызывает сомнения, поскольку программа мероприятия очень насыщенная и интересная. Состоит она, по словам Антона Бондарева, из четырех блоков — участников ждет 12 тематических лекций от девяти лекторов, раскрывающих историю Харькова с разных сторон.



В первом блоке, в частности, харьковчане «отправятся в путешествие» по Слобожанщине, узнают об учебе – и не только харьковских студентов. Во втором — гостям мероприятия поведают о «Расстрелянном возрождении», «Истории общества Квитки-Основьяненко» и харьковском кинематографе начала ХХ века. В третьем блоке харьковчане смогут прослушать великолепные лекции о харьковских торговцах конца XIX – начала ХХ века, о том, каким был Харьков в 2017 году, то есть сто лет назад – тема очень важная для нашего города. А в четвертом блоке слушателей ждут уникальные лекции «Николай Лысенко: украденная история», «Южный край» – путешествие по страницам истории самой популярной газеты» и «История костотряса, то есть велосипеда – в Харькове до 1917 года».



— Поскольку у нас праздник – все пришедшие на мероприятие получат маленький сюрприз. Штучка нужная, но что это – пока говорить не будем, — держит интригу Антон Бондарев.



Регистрация открыта до 21 декабря.