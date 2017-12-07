Советы от ВХ

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Когда будут возобновлены теплые кредиты

Когда будут возобновлены теплые кредиты
Мы хотели взять «теплый кредит» на установку окон в квартире, однако банк нам отказал, мотивируя тем, что программа приостановлена. Будет ли она возобновлена?
Михаил Анатольевич
Как сообщили в Управлении топливно-энергетического комплекса ХОГА, действие наиболее популярного среди населения направления программы — приобретение энергоэффективных материалов и оборудования с частичным возмещением привлеченных кредитных средств — возобновлено с 22 ноября 2017 года.

— Государственные банки уже возобновили выдачу физическим лицам «теплых» кредитов. Граждане, которые примут участие в программе, чтобы утеплить собственное жилье, поменять окна на энергосберегающие, установить узлы учета, модернизировать освещение и т.д., получат от государства безвозвратную финансовую помощь в размере до 35% от суммы привлеченных кредитных средств, но не более 14 тыс. грн. Такая компенсация будет предоставляться и тем, кто получает субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, — говорят чиновники.

Также в ХОГА напомнили, что на территории Харьковской области действует областная программа по возмещению процентов по кредитам, полученным населением региона на внедрение энергосберегающих мероприятий на 2016-2020 годы.

— Возмещено будет 15% годовой ставки по полученным кредитам на приобретение энергоэффективного оборудования и/или материалов. Имеются в виду материалы для утепления, установка приборов учета, замена окон, установка твердотопливных котлов и т.д, — уточнили чиновники.

Наиболее популярное среди населения направление программы — приобретение энергоэффективных материалов и оборудования с частичным возмещением привлеченных кредитных средств.

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