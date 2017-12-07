Происшествия

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В Харькове подорвали автомобиль полицейского

В Харькове подорвали автомобиль полицейского
Автомобиль Toyota Camrу подорвали на улице Отакара Яроша, 19-А в Харькове предположительно с помощью гранаты.
В Главном управлении Нацполиции в Харьковской области подтвердили факт взрыва. Информация о событии поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 6 декабря около 14:40

По предварительным данным, под задним колесом машины находился боеприпас неизвестного происхождения. Когда автомобиль тронулся, прогремел взрыв. 35-летнего водителя с незначительными телесными повреждениями доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

По адресу выехали руководство ГУНП, следственно-оперативная группа и эксперты взрыво-технического управления. Полицейскими проводится осмотр места происшествия, сбор вещественных доказательств, допрашиваются свидетели.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

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