В Харькове подорвали автомобиль полицейского 7 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 1

Автомобиль Toyota Camrу подорвали на улице Отакара Яроша, 19-А в Харькове предположительно с помощью гранаты.

В Главном управлении Нацполиции в Харьковской области подтвердили факт взрыва. Информация о событии поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 6 декабря около 14:40



По предварительным данным, под задним колесом машины находился боеприпас неизвестного происхождения. Когда автомобиль тронулся, прогремел взрыв. 35-летнего водителя с незначительными телесными повреждениями доставили в больницу для оказания медицинской помощи.



По адресу выехали руководство ГУНП, следственно-оперативная группа и эксперты взрыво-технического управления. Полицейскими проводится осмотр места происшествия, сбор вещественных доказательств, допрашиваются свидетели.



Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.