Курсы валют НБУ на 7 декабря 2017 года 7 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Национальный банк Украины на 7 декабря 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс гривны до 27,11 гривен за доллар.