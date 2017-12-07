Курсы валют НБУ на 7 декабря 2017 года
7 декабря 2017 г.
Вечерний Харьков
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7 декабря 2017 г.
Вечерний Харьков
Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:
2710,9151 гривны за 100 долларов (-5,5255);
3203,4884 гривны за 100 евро (-14,6788);
4,6004 гривны за 10 рублей (-0,0131).
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|100 EUR
|3203.49 грн
|100 USD
|2710.92 грн
|10 RUB
|4.6004 грн