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Курсы валют НБУ на 7 декабря 2017 года

Курсы валют НБУ на 7 декабря 2017 года
Национальный банк Украины на 7 декабря 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс гривны до 27,11 гривен за доллар.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2710,9151 гривны за 100 долларов (-5,5255);

3203,4884 гривны за 100 евро (-14,6788);

4,6004 гривны за 10 рублей (-0,0131).

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Курсы валют от НБУ

100 EUR 3203.49 грн
100 USD 2710.92 грн
10 RUB 4.6004 грн


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