Голые и смешные: в харьковском метро прокатился обнаженный мужчина (фото)
7 декабря 2017 г.
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7 декабря 2017 г.
Это произошло вчера, 6 декабря, на Холодногорско-заводской линии метрополитена. Фото голого мужчины выложили пользователи соцсетей. По их словам, на входе в подземку мужчина перепрыгнул через турникет и забежал в состав.
В пресс-службе метрополитена рассказали, что инцидент произошел на станции "Дворец спорта" около 19.00. На следующей станции - "Московский проспект" - нарушитель был задержан правоохранителями.
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