Происшествия

  • 286
    •  / 

Голые и смешные: в харьковском метро прокатился обнаженный мужчина (фото)

Голые и смешные: в харьковском метро прокатился обнаженный мужчина (фото)
В вагоне харьковского метро проехался обнаженный африканец.

Это произошло вчера, 6 декабря, на Холодногорско-заводской линии метрополитена. Фото голого мужчины выложили пользователи соцсетей. По их словам, на входе в подземку мужчина перепрыгнул через турникет и забежал в состав.



В пресс-службе метрополитена рассказали, что инцидент произошел на станции "Дворец спорта" около 19.00. На следующей станции - "Московский проспект" - нарушитель был задержан правоохранителями.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей7 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3203.49 грн
100 USD 2710.92 грн
10 RUB 4.6004 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи