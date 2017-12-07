Голые и смешные: в харьковском метро прокатился обнаженный мужчина (фото)

В вагоне харьковского метро проехался обнаженный африканец.

Это произошло вчера, 6 декабря, на Холодногорско-заводской линии метрополитена. Фото голого мужчины выложили пользователи соцсетей. По их словам, на входе в подземку мужчина перепрыгнул через турникет и забежал в состав.







В пресс-службе метрополитена рассказали, что инцидент произошел на станции "Дворец спорта" около 19.00. На следующей станции - "Московский проспект" - нарушитель был задержан правоохранителями.