Под Харьковом в подвале жилого дома нашли снаряды: видео 7 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харьковской области в г. Изюм спасатели обнаружили боеприпасы в подвале жилого дома.

"6 декабря в 11:00 в дежурную часть 28-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в г. Изюм от сотрудников Национальной полиции поступило сообщение о том, что в подвале двухэтажного жилого дома по ул. Киевской, 6 найдены ржавые металлические предметы, похожие на устаревшие взрывные выстрелы", - говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.







Как отмечается, спасатели идентифицировали найденные предметы как взрывоопасные боеприпасы времен Второй мировой войны - две противотанковые мины, одна минометная мина диаметром 50 мм, одна артснаряд калибра 45 мм и одна ручная граната.



"Ввиду их взрывной опасность, спасатели быстро эвакуировали жильцов дома на безопасное расстояние. На тот момент в своих квартирах находились 7 взрослых и 3 детей. Доступ к месту происшествия был сразу ограничен, а сами взрывные устройства взяты под охрану до прибытия пиротехнической группы. Пиротехники собрали найденные боеприпасы и в 12:20 обезвредили их путем подрыва на специальной подрывной площадке вне г. Изюм. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.