На окраине Харькова отключат воду 7 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на водоводе по улице Роганской, 145-а с 24:00 7 декабря до 10:00 9 декабря будет временно прекращено водоснабжение.