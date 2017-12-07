Не может быть: Владимир Путин заявил о своем участии в выборах президента РФ

Президент России Владимир Путин объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ весной 2018 года.

"Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации", - заявил Путин в ходе выступления в Нижнем Новгороде.



Отметим, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Путина впервые избрали президентом в 2000 году, дальше он переизбирался в 2004-го.



После четырехлетней работы на должности премьер-министра России в 2012 году снова победил на выборах.