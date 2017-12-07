Не может быть: Владимир Путин заявил о своем участии в выборах президента РФ
7 декабря 2017 г.
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7 декабря 2017 г.
"Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации", - заявил Путин в ходе выступления в Нижнем Новгороде.
Отметим, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Путина впервые избрали президентом в 2000 году, дальше он переизбирался в 2004-го.
После четырехлетней работы на должности премьер-министра России в 2012 году снова победил на выборах.
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