В Харькове построят часовню для военных
7 декабря 2017 г.
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7 декабря 2017 г.
Вчера, 6 декабря, был освящен крест на месте строительства часовни, сообщили в Харьковском региональном медиацентре Минобороны.
Заложить фундамент планируется в начале 2018 года. Командование Военно-медицинского клинического центра Северного региона надеется возвети часовню в кратачйшие сроки. Ее сможет посещать каждый военнослужащий, проходящий лечение или реабилитацию в госпитале.
"У каждого военнослужащего есть потребность помолиться, причаститься или просто обратиться к военному капеллану со своими проблемами. Большинство пациентов нашего медицинского учреждения - раненые бойцы из зоны проведения антитеррористической операции, а им в первую очередь нужна вера в Бога", - отметил представитель госпиталя Павел Базель.
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