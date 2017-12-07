В Харькове построят часовню для военных

Возле харьковского военного госпиталя появится часовня (ул.Культуры, 5).

Вчера, 6 декабря, был освящен крест на месте строительства часовни, сообщили в Харьковском региональном медиацентре Минобороны.



Заложить фундамент планируется в начале 2018 года. Командование Военно-медицинского клинического центра Северного региона надеется возвети часовню в кратачйшие сроки. Ее сможет посещать каждый военнослужащий, проходящий лечение или реабилитацию в госпитале.



"У каждого военнослужащего есть потребность помолиться, причаститься или просто обратиться к военному капеллану со своими проблемами. Большинство пациентов нашего медицинского учреждения - раненые бойцы из зоны проведения антитеррористической операции, а им в первую очередь нужна вера в Бога", - отметил представитель госпиталя Павел Базель.