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Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля

Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля
Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.
"Пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля", - сказал Трамп во время выступления в Белом доме.

Президент США заявил, что прошлые подходы к конфликту, такие как откладывание этого признания, не привели к мирному урегулированию.

"Это давно назревший шаг для продвижения мирного процесса и достижения прочного соглашения", - добавил он.

Кроме того, Трамп объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива, сообщает The New York Times.

Напомним, в начале декабря пресс-секретарь президента Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса заявил, что если США признают Иерусалим столицей Израиля, это будет означать "полное разрушение мирного процесса".

Тем временем в другой части палестинских территорий, Секторе Газа, который контролирует радикальная палестинская группировка "Хамас", заявили, что призовут палестинцев "восстановить интифаду (массовое восстание против Израиля), если будет принято такое несправедливое решение по Иерусалиму".

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