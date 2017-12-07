Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля 7 декабря 2017 г. источник 0 0

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.

"Пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля", - сказал Трамп во время выступления в Белом доме.



Президент США заявил, что прошлые подходы к конфликту, такие как откладывание этого признания, не привели к мирному урегулированию.



"Это давно назревший шаг для продвижения мирного процесса и достижения прочного соглашения", - добавил он.



Кроме того, Трамп объявил о переносе американского посольства из Тель-Авива, сообщает The New York Times.



Напомним, в начале декабря пресс-секретарь президента Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса заявил, что если США признают Иерусалим столицей Израиля, это будет означать "полное разрушение мирного процесса".



Тем временем в другой части палестинских территорий, Секторе Газа, который контролирует радикальная палестинская группировка "Хамас", заявили, что призовут палестинцев "восстановить интифаду (массовое восстание против Израиля), если будет принято такое несправедливое решение по Иерусалиму".