Происшествия

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Трагедия на Сумской: полиция хочет привлечь к ответственности третьего водителя

Трагедия на Сумской: полиция хочет привлечь к ответственности третьего водителя

В Главном управлении Нацпрлиции в Харьковской области рассказали о ходе расследования ДТП на ул. Сумской, в результате которого погбили шесть человек.
По словам начальника отдела следственного управления Александра Умникова, в Управление патрульной полиции Харькова направлены материалы для решения вопроса о привлечении к административной ответственности водителя автомобиля Opel, который начал движение рядом с автомобилем Volkswagen Tuareg на желтый сигнал светофора.

Кроме того, решается вопрос о выделении в отдельное производство материалов в отношении деятельности автошколы, где проходила обучение Алена Зайцева - водитель автомобиля Lexus.

Как рассказал заместитель облуправления полиции - начальник следственного управления Сергей Чиж, изъяты и отсмотрены все видеозаписи, на которых зафиксирован момент аварии. С участием экспертов со всеми участниками и свидетелями ДТП проведено четыре следственных эксперимента. Допрошены свидетели ДТП, родственники погибших и пешеходы, которые были травмированы. Также установлены и допрошены все лица, которые звонили в службу "103" и "102", и патрульные полицейские, которые выезжали на место происшествия.

Проведено 40 экспертиз, среди которых - судебно-медицинские, автотетехнические, транспортно-трасологическая, комплексная автотехническая и фоноскопическая экспертизы технического состояния автомобилей Lexus и Volkswagen Tuareg. В отношении участников аварии проведены психиатрическая, наркологическая и химико-токсикологическая экспертизы. Согласно выводам экспертиз, в организме Зайцевой обнаружены вещества, содержащие кодеин.

Сейчас на стадии завершения находятся 14 цитологических экспертиз по биологическим и цитологическим веществам, изъятым из автомобилей. Назначена автотехническая экспертиза, ее планируют закончить до 10 декабря.

В государственные органы исполнительной власти направлены три предписания на восстановление светофора и дорожных знаков, которые были повреждены во время ДТП. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в КП "Сигнал" направлено письмо о пересмотре режима работы светофора на перекрестке улиц Сумской и Мечникова.

После получения заключения всех экспертиз, а также ознакомления всех участников процесса с материалами досудебного расследования материалы уголовного производства будут направлены в суд.

Напомним, 18 октября в 20.45 на перекрестке ул.Сумской и пер.Мечникова столкнулись автомобили Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. Lexus двигался с пл.Конституции в сторону оперного театра, Volkswagen - поднимался со стороны Бурсацкого спуска. По словам очевидцев, после удара Lexus врезался в светофор, перевернулся и вылетел на тротуар, где сбил пешеходов, ожидающих зеленого сигнала светофора. На месте погибли пять человек, шестеро пострадали. Среди пострадавших - женщина на 24-й неделе беременности.

 

Еще одна девушка от полученных травм умерла через несколько дней в больнице.

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