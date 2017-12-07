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Петр Порошенко задекларировал около миллиона доходов от банковских вкладов

Петр Порошенко задекларировал около миллиона доходов от банковских вкладов
Президент Украины Петр Порошенко внес дополнительные сведения в свою электронную декларацию за 2016 год.

Изменения зарегистрированы в Едином реестре деклараций чиновников на сайте САП.

В частности, глава государства дополнительно задекларировал доходы от процентов, полученных с депозитных вкладов в Международном инвестиционном банке на общую сумму 979,873 тыс. гривен.

У президента три вклада, по которым ему было начислено 95,045 тыс. гривен, 307,766 тыс. гривен и 577,062 тыс. гривен процентов.

Согласно законодательству, чиновники обязаны вносить изменения в уже поданные декларации при появлении дополнительных доходов.

Стоит отметить, что Порошенко владеет 60% акций указанного банка.

Напомним, в начале ноября Петр Порошенко уже вносил изменения в свою декларацию в связи с дополнительным доходом в 1 млн гривен.

Примечательно, что его президент получил также от вкладов в своем банке.

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