Петр Порошенко задекларировал около миллиона доходов от банковских вкладов
7 декабря 2017 г.
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7 декабря 2017 г.
Изменения зарегистрированы в Едином реестре деклараций чиновников на сайте САП.
В частности, глава государства дополнительно задекларировал доходы от процентов, полученных с депозитных вкладов в Международном инвестиционном банке на общую сумму 979,873 тыс. гривен.
У президента три вклада, по которым ему было начислено 95,045 тыс. гривен, 307,766 тыс. гривен и 577,062 тыс. гривен процентов.
Согласно законодательству, чиновники обязаны вносить изменения в уже поданные декларации при появлении дополнительных доходов.
Стоит отметить, что Порошенко владеет 60% акций указанного банка.
Напомним, в начале ноября Петр Порошенко уже вносил изменения в свою декларацию в связи с дополнительным доходом в 1 млн гривен.
Примечательно, что его президент получил также от вкладов в своем банке.
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