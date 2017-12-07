Петр Порошенко задекларировал около миллиона доходов от банковских вкладов

Президент Украины Петр Порошенко внес дополнительные сведения в свою электронную декларацию за 2016 год.

Изменения зарегистрированы в Едином реестре деклараций чиновников на сайте САП.



В частности, глава государства дополнительно задекларировал доходы от процентов, полученных с депозитных вкладов в Международном инвестиционном банке на общую сумму 979,873 тыс. гривен.



У президента три вклада, по которым ему было начислено 95,045 тыс. гривен, 307,766 тыс. гривен и 577,062 тыс. гривен процентов.



Согласно законодательству, чиновники обязаны вносить изменения в уже поданные декларации при появлении дополнительных доходов.



Стоит отметить, что Порошенко владеет 60% акций указанного банка.



Напомним, в начале ноября Петр Порошенко уже вносил изменения в свою декларацию в связи с дополнительным доходом в 1 млн гривен.



Примечательно, что его президент получил также от вкладов в своем банке.