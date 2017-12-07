Войдет ли период безработицы в страховой стаж 7 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Учитывается ли к страховому стажу период получения материального пособия по безработице, которое назначалось в соответствии с частью 1 статьи 31 Закона Украины «О занятости населения», которое я получала с февраля 2001 по март 2004?

Антонина

Как разъяснили в Пенсионном фонде Украины, статьей 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» определенно, что страховой стаж — это период (срок), в течение которого человек подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно оплачены страховые взносы в сумме не меньшей, чем минимальный страховой взнос.



При этом периоды трудовой деятельности и другие периоды, которые учитывались к стажу работы для назначения пенсии на момент вступления в силу данного закона (до 1 января 2004 года), засчитываются к страховому стажу в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством, которое действовало раньше, кроме случаев, предусмотренных данным законом.



Статьей 56 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» предусмотрено, что к стажу работы засчитывается также период получения пособия по безработице. Зачисление к стажу периода получения материальной помощи не предусмотрено. Поэтому основания для зачисления к страховому стажу периода получения материальной помощи до 1 января 2004 года отсутствуют.



Статьей 24 Закона №1058 предусмотрено, что период, в течение которого человек, подлежащий общеобязательному государственному социальному страхованию на случай безработицы, получал пособие по безработице (кроме одноразовой выплаты для организации предпринимательской деятельности) и материальную помощь в период профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации, включается в страховой стаж.



Частью 1 статьи 31 Закона Украины «О занятости населения», которая действовала на момент назначения человеку материальной помощи, была предусмотрена выплата материального пособия по безработице при условии, что среднемесячный совокупный доход на члена семьи не превышает установленного законодательством необлагаемого налогом минимума доходов граждан. Такую материальную помощь выплачивали после окончания срока выплаты пособия по безработице.



Учет в страховой стаж периода, когда человек получал материальную помощь, которая назначалась в соответствии с частью 1 статьи 31 Закона Украины «О занятости населения», Законом №1058 не предусмотрен.



Таким образом, основания для зачисления к страховому стажу периода получения указанной материальной помощи как до 1 января 2004 года, так и после отмеченной даты отсутствуют.