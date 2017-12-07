За три осенних месяца бензин прибавил 15%

Из-за подорожания нефти и предполагаемого сговора сетей АЗС цены на бензин и дизель выросли примерно на 15% за три месяца.

В частности, цена литра бензина марки А-95 с начала осени выросла на 12% - дойдя до 28 гривен за литр. А стоимость дизтоплива и вовсе увеличилась на 14,7% - до 26 гривен. Это самая большая прибавка, которую демонстрировали цены на стелах АЗС в этом году.



В то же время нефтетрейдеры обещают новое подорожание.



"В ноябре, например, оптовая цена бензина А-95 на границе выросла на 51 доллар за тонну, что составляет примерно 11% от цены состоянием на конец октября”, - говорят в пресс-службе сети АЗС ОККО.



По информации этого оператора, дизтопливо в опте тоже подорожало: на 27 долларов, или 6% за тонну.



Участники рынка традиционно объясняют рост цены на топливо в Украине нестабильностью национальной валюты. Как только она падает, цифры на стелах АЗС меняются в большую сторону. Логично: 80% топлива в Украине - импортное. В основном его ввозят из Беларуси и России, расплачиваясь за поставки в долларах. Но курс американской валюты вырос меньше, чем подорожал бензин: за сентябрь-декабрь доллар прибавил лишь 5,5%, а не 12–15%, как топливо. Разница образовалась по той причине, что стоимость нефти, к которой Беларусь и РФ привязывают цены на топливо на мировом рынке, также прибавила за это время 18% - с 52,2 доллара до 63,5 доллара за баррель.



Ценовое ралли спровоцировали две причины: заявление главы Турции о блокировании курдской нефти и информация о договоренностях России и ОПЕК по сокращению добычи нефти.



Кроме того, на украинском рынке возник определенный дефицит топлива, который случился из-за одновременной остановки на ремонт в октябре-ноябре двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) — Новополоцкого и Мозырского. Последнее предприятие занимает на украинском рынке долю в 50%. При этом из шести отечественных НПЗ стабильно работает лишь один. И так продолжается уже несколько лет.