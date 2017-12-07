На Харьковщине создан Дорожный фонд

Решение о создании фонда и региональную Программу развития дорожной сети на 2018-2020 годы приняли в ходе XIII сессии областного совета VII созыва, сообщает пресс-служба ХОГА
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Необходимость создать Дорожный фонд Харьковской области возникла в связи с тем, что с 1 января 2018 года автомобильные дороги общего пользования местного значения передаются в сферу управления областных государственных администраций.
– Раньше ремонтом дорог местного значения, как и государственных, занимался «Укравтодор». И именно автодорогам государственного значения отдавалось предпочтение, а местные дороги финансировались по остаточному принципу. Теперь мы самостоятельно будем распределять средства Дорожного фонда и решать, какие дороги требуют первоочередного ремонта. Это позволит нам, наконец, улучшить состояние местных дорог, – отметил директор Департамента капитального строительства ХОГА Сергей Жуков.
По словам Жукова, в первую очередь, будут ремонтироваться дороги, которые обеспечивают подъезд к опорным учебным заведениям и больницам, социальным и культурным объектам и туристическим объектам общегосударственного значения.
– Также наша задача – обеспечить проезд от сельских территорий в областной центр и города областного и районного значения, – отметил директор Департамента капитального строительства ХОГА.
При планировании ремонтных работ будут учитывать предложения местных громад. Также общественность будет привлекаться к контролю качества работ и эффективности использованных средств.
Предполагается, что в 2018 году Дорожный фонд Харьковской области получит из государственного бюджета субвенцию в объеме 721,6 млн грн.
– Государственная субвенция – главный источник формирования фонда. Другими источниками могут быть областной бюджет, местные бюджеты, средства таможенного эксперимента и другие источники, не запрещенные законодательством, – рассказал Сергей Жуков.
В соответствии с Программой развития дорожной сети в 2018 году 80% фонда направят на ремонт и содержание местных дорог общего пользования, 20% – на коммунальные дороги.
Последующие годы действие программы предусматривает увеличение Дорожного фонда: в 2019 году на ремонт и содержание местных и коммунальных дорог рассчитывают направить более 1 млрд грн, в 2020-м – более чем 1,5 млрд грн.
Как отметил начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец, в целом на сеть дорог в следующем году будет направлено 2 мрд грн (из них – 1 млн 300 тыс грн – на дороги государственного значения).