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Харьковский облсовет утвердил антитеррористическую программу на следующий год

Харьковский облсовет утвердил антитеррористическую программу на следующий год
Утверждена региональная Программа противодействия террористической деятельности на следующий год.
Такое решение депутаты приняли в ходе пленарного заседания XIII сессии Харьковского областного совета VII созыва.

Главная задача программы – способствовать эффективной реализации государственной политики в сфере борьбы с терроризмом. Документ предусматривает реализацию ряда профилактических мероприятий, а также мероприятий по противодействию террористической деятельности и минимизации ее последствий. Программа предусматривает также укрепление материально-технической базы для реализации государственной политики в сфере борьбы с терроризмом. Ориентировочный объем финансирования мероприятий программы составляет 4 млн грн.

Подводя итоги реализации аналогичной программы в 2017 году в области, в Департаменте оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА отметили управляемость и прогнозируемость ситуации в сфере безопасности региона.

Однако ситуация в сфере противодействия террористической деятельности на территории Харьковской области остается сложной и определяется наличием внешних и внутренних угроз, связанных с необъявленной военной агрессией Российской Федерации в восточных регионах Украины и проведением антитеррористической операции, говорят в департаменте, отмечая, что именно продолжение существования упомянутых угроз является одной из причин, по которым реализацию программы необходимо пролонгировать на 2018 год.

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