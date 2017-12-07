В Харькове сгорела машина судьи 7 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Автомобиль Volkswagen Passat сгорел в Харькове в ночь на 6 декабря.

По информации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, машина стояла в довре частного дома в Холодногорском районе.



Пострадавших нет. Автомобиль сгорел полностью.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции. Полицейские осмотрели место происшествия и опросили владельца поврежденного автомобиля. Он является работником судебных органов.



Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.



Проводятся все необходимые меры для установления причины возгорания автомобиля и лиц, причастных к этому.