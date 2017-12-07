Происшествия

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В Харькове сгорела машина судьи

В Харькове сгорела машина судьи
Автомобиль Volkswagen Passat сгорел в Харькове в ночь на 6 декабря.
По информации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, машина стояла в довре частного дома в Холодногорском районе.

Пострадавших нет. Автомобиль сгорел полностью.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Холодногорского отдела полиции. Полицейские осмотрели место происшествия и опросили владельца поврежденного автомобиля. Он является работником судебных органов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Проводятся все необходимые меры для установления причины возгорания автомобиля и лиц, причастных к этому.

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