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«Время строить»: дом мечты для многодетной семьи, которая живет на улице и готовит еду на костре

«Время строить»: дом мечты для многодетной семьи, которая живет на улице и готовит еду на костре
В субботу, 9 декабря, в 20:30 на телеканале «Интер» выйдет второй выпуск масштабного реалити-шоу «Время строить».
В этой программе лидер команды проекта Оксана Марченко вместе с архитектором, дизайнером, строителями, добровольными помощниками и даже звездами будет создавать дом мечты для многодетной семьи Зои из Житомирской области. У команды проекта грандиозные планы! Получится ли воплотить их в жизнь?
 
Семья, о которой пойдет речь в этой программе, оказалась на улице в прямом смысле слова. Зоя и ее дети ночевали под открытым небом, готовили еду на костре. Чтобы прокормить семью, женщине приходилось тяжело работать, часто – в две смены.
 
«И до этого ей жилось нелегко – одна воспитывала детей, а тут такая беда, – рассказывает подруга Зои, Елена. – Снимать жилье на ее зарплату – невозможно. Не говоря о том, чтобы купить новый дом… А ведь главное – нужно было кормить детей. Мы помогали, чем могли, конечно, но она мечтала, чтобы у нее снова появился свой дом. Не для себя — для детей!»
 
История Зои и ее детей очень тронула команду проекта «Время строить». Идея помочь этой семье сплотила сотни людей – соседей, друзей и односельчан. Тех, кто общался с женщиной и ее детьми, и тех, кто был просто наслышан о ее горе.
 
«Меня до сих пор поражает смиренность, работоспособность и всемогущество наших женщин, – говорит лидер команды «Время строить» Оксана Марченко. – Зоя – воплощение нашей украинской женщины. Я не представляю себе, как она жила. При этом – сохраняла оптимизм, не переставала работать. Вот она готовит еду не на уютной кухне, а на костре, и все равно радуется: «Какой у меня вкусный борщ получился!». Она не унывает, не опускает руки. И может быть нас Господь и привел к ней именно потому, что она такой человек».
 
История многодетной мамы  впечатлила звездных участников программы, которых Оксана Марченко позвала на помощь. Принять участие в строительстве нового дома и новой жизни для Зои и ее детей вызвались шоумен и продюсер Алексей Потапенко (Потап), шеф-повар программы «Готовим вместе» Андрей Дромов и дизайнер Екатерина Шаховская. Звезды были поражены масштабом проекта. А также тем, насколько все в нем «по-настоящему».
 
«Я хочу сказать огромное спасибо Оксане Марченко и телеканалу «Интер» за то, что они взялись за такой проект, – делится впечатлениями Потап. – Когда я соглашался принять участие, до конца не верил, что здесь все будет по-настоящему. Но когда мы зашли на площадку, я увидел стройку, работа на которой кипит, и людей, которые помогают друг другу. Это очень трогательно».
 
Что будет делать Потап на стройке? Каким будет дом мечты для этой семьи? Какие сюрпризы ждут Зою и ее детей? Не пропустите! В субботу, 9 декабря, в 20:30 на телеканале «Интер» –  «Время строить».

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