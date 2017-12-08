Украина

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Верховная Рада ужесточила наказание за неуплату алиментов

Верховная Рада ужесточила наказание за неуплату алиментов
Верховная Рада приняла законопроект №7277, который вводит новые средства принудительного выполнения решений, которые могут применяться к неплательщикам алиментов. В их числа - лишение прав и запрет на выезд за границу.
За него проголосовали 294 народных депутатов.

В 71-й статье закона "Об исполнительном производстве" прописано, что при наличии задолженности по уплате алиментов в размере шести и больше месяцев государственный исполнитель имеет право выносить постановление о временном ограничении должника в праве выезда за границу; в праве управления транспортными средствами; в праве пользования огнестрельным оружием; в праве на охоту.

Забирать права нельзя будет, если автомобиль - основной источник средств для существования должника или при наличии у него инвалидности первой-второй групп.

Кроме того, родитель, который не платит алименты, потеряет право голоса в вопросе о выезде ребенка за границу.

Документ также вводит новый вид административного взыскания в виде социальных работ - должник будет выполнять эти работы в свободное от работы или учебы время. Какие это будут работы, будут определять органы местного самоуправления.

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