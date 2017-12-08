Верховная Рада ужесточила наказание за неуплату алиментов 8 декабря 2017 г. источник 0 0

Верховная Рада приняла законопроект №7277, который вводит новые средства принудительного выполнения решений, которые могут применяться к неплательщикам алиментов. В их числа - лишение прав и запрет на выезд за границу.

За него проголосовали 294 народных депутатов.



В 71-й статье закона "Об исполнительном производстве" прописано, что при наличии задолженности по уплате алиментов в размере шести и больше месяцев государственный исполнитель имеет право выносить постановление о временном ограничении должника в праве выезда за границу; в праве управления транспортными средствами; в праве пользования огнестрельным оружием; в праве на охоту.



Забирать права нельзя будет, если автомобиль - основной источник средств для существования должника или при наличии у него инвалидности первой-второй групп.



Кроме того, родитель, который не платит алименты, потеряет право голоса в вопросе о выезде ребенка за границу.



Документ также вводит новый вид административного взыскания в виде социальных работ - должник будет выполнять эти работы в свободное от работы или учебы время. Какие это будут работы, будут определять органы местного самоуправления.