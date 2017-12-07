Суд решил допросить по делу Виктора Януковича первых лиц государства 7 декабря 2017 г. источник 0 0

Оболонский районный суд Киева решил допросить по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, главу МВД Арсена Авакова, спикера Верховной Рады Андрея Парубия и экс-премьер-министра Арсения Яценюка.

Как заявил председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко, суд рассмотрел ходатайство прокуратуры о допросе более 100 свидетелей обвинения. Суд решил частично удовлетворить это ходатайство и постановил вызвать на допрос только 32 свидетеля. Среди них Порошенко, Турчинов, Аваков, Парубий и Яценюк.



Кроме того, суд планирует допросить командующего Военно-морских сил Игоря Воронченко, бывшего главу Службы безопасности Валентина Наливайченко, экс-министра обороны Игоря Тенюха, экс-главу Генштаба Владимира Заману, экс-главу Государственной пограничной службы Николая Литвина и бывшего первого замглавы Пограничной службы Павла Шишолина.



Также будут допрошены посол в Польше Андрей Дещица и посол в ООН Владимир Ельченко, замминистра иностранных Сергей Кислица и экс-замминистра Андрей Олефиров.



Вызваны на допрос депутаты: Рефат Чубаров, Юлий Мамчур и Андрей Сенченко. Кроме того, вызван и экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев.



Прокуратура пообещала суд обеспечить явку всех свидетелей на допрос.



Он также сообщил, что заседание перенесено на 10:00 11 декабря.



На этом заседании суд намерен исследовать доказательства стороны защиты. Также планируется допросить двух свидетелей обвинения. Кто именно будет допрошен, суд не уточнил.



Напомним, Януковичу инкриминируют то, что 1 марта 2014 года, пребывая на территории РФ, он совершил госизмену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов госсобственности на сумму более 1,080 трлн гривен.



Бывший президент обвиняется в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК), пособничестве в сепаратизме (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК) и пособничестве в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК).