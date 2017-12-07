Политика

  • 97
    •  / 

Суд решил допросить по делу Виктора Януковича первых лиц государства

Суд решил допросить по делу Виктора Януковича первых лиц государства
Оболонский районный суд Киева решил допросить по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича президента Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, главу МВД Арсена Авакова, спикера Верховной Рады Андрея Парубия и экс-премьер-министра Арсения Яценюка.
Как заявил председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко, суд рассмотрел ходатайство прокуратуры о допросе более 100 свидетелей обвинения. Суд решил частично удовлетворить это ходатайство и постановил вызвать на допрос только 32 свидетеля. Среди них Порошенко, Турчинов, Аваков, Парубий и Яценюк.

Кроме того, суд планирует допросить командующего Военно-морских сил Игоря Воронченко, бывшего главу Службы безопасности   Валентина Наливайченко, экс-министра обороны Игоря Тенюха, экс-главу Генштаба Владимира Заману, экс-главу Государственной пограничной службы Николая Литвина и бывшего первого замглавы Пограничной службы Павла Шишолина.

Также будут допрошены посол в Польше Андрей Дещица и посол в ООН Владимир Ельченко, замминистра иностранных Сергей Кислица и экс-замминистра Андрей Олефиров.

Вызваны на допрос депутаты: Рефат Чубаров, Юлий Мамчур и Андрей Сенченко. Кроме того, вызван и экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев.

Прокуратура пообещала суд обеспечить явку всех свидетелей на допрос.

Он также сообщил, что заседание перенесено на 10:00 11 декабря.

На этом заседании суд намерен исследовать доказательства стороны защиты. Также планируется допросить двух свидетелей обвинения. Кто именно будет допрошен, суд не уточнил.

Напомним, Януковичу инкриминируют то, что 1 марта 2014 года, пребывая на территории РФ, он совершил госизмену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов госсобственности на сумму более 1,080 трлн гривен.

Бывший президент обвиняется в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК), пособничестве в сепаратизме (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК) и пособничестве в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК).

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей7 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5736 грн
100 USD 2711.94 грн
100 EUR 3196.29 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи