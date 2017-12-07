Возле Харькова в ДТП погибла девушка 7 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Автомобиль сбил насмерть 29-летнюю девушку в селе Пересечное Дергачевского района Харьковской области.

ДТП произошло 6 декабря в 16:30 на улице Центральной.



Местную жительницу сбил 49-летний водитель автомобиля Сitroen. Девушка от полученных травм скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи по дороге в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.



Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.