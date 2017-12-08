В Донецкой области зверски убили родственников кума Виктора Януковича
8 декабря 2017 г.
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В селе Большие Новоселки Донецкой области 6 декабря убили семью, члены которой оказались ближайшими родственниками кума Виктора Януковича - Валерия Ширы.
Правоохранители обнаружили связанными и мертвыми мужа, жену и их 23-летнего сына в их собственном доме. Перед смертью семью пытали - на теле есть следы резаных ран.
Валерий Шира был председателем Великоновоселковской районной администрации, а также близким другом и кумом экс-президента Виктора Януковича.
Убитая женщина была его дочерью, муж - зятем, а юноша - внуком, сообщили соседи жертв.
По их словам, Шира сейчас проживает в оккупированном Донецке. Убийство, по их мнению, могло быть местью регионалу.
Издание отмечает, что семью в селе считали зажиточной. Убитый зять Ширы был фермером.