В Донецкой области зверски убили родственников кума Виктора Януковича 8 декабря 2017 г. источник 0 0

В селе Большие Новоселки Донецкой области 6 декабря убили семью, члены которой оказались ближайшими родственниками кума Виктора Януковича - Валерия Ширы.

Правоохранители обнаружили связанными и мертвыми мужа, жену и их 23-летнего сына в их собственном доме. Перед смертью семью пытали - на теле есть следы резаных ран.



Валерий Шира был председателем Великоновоселковской районной администрации, а также близким другом и кумом экс-президента Виктора Януковича.



Убитая женщина была его дочерью, муж - зятем, а юноша - внуком, сообщили соседи жертв.



По их словам, Шира сейчас проживает в оккупированном Донецке. Убийство, по их мнению, могло быть местью регионалу.



Издание отмечает, что семью в селе считали зажиточной. Убитый зять Ширы был фермером.