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В Донецкой области зверски убили родственников кума Виктора Януковича

В Донецкой области зверски убили родственников кума Виктора Януковича
В селе Большие Новоселки Донецкой области 6 декабря убили семью, члены которой оказались ближайшими родственниками кума Виктора Януковича - Валерия Ширы.
Правоохранители обнаружили связанными и мертвыми мужа, жену и их 23-летнего сына в их собственном доме. Перед смертью семью пытали - на теле есть следы резаных ран.

Валерий Шира был председателем Великоновоселковской районной администрации, а также близким другом и кумом экс-президента Виктора Януковича.

Убитая женщина была его дочерью, муж - зятем, а юноша - внуком, сообщили соседи жертв.

По их словам, Шира сейчас проживает в оккупированном Донецке. Убийство, по их мнению, могло быть местью регионалу.

Издание отмечает, что семью в селе считали зажиточной. Убитый зять Ширы был фермером.

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