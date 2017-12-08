«Волком бы выгрыз бюрократизм»: власти Харьковщины намерены перейти на безбумажную технологию 8 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Вопрос: избавит ли это от бюрократизма и коррупции? Но тем не менее депутаты Харьковского облсовета утвердили программу информатизации «Электронная Харьковщина», разработанную облгосадминистрацией.