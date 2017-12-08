«Волком бы выгрыз бюрократизм»: власти Харьковщины намерены перейти на безбумажную технологию

Программу будут реализовывать в течение 2018-20 годов. Результатом должно стать создание современной информационно-телекоммуникационной системы для органов исполнительной власти и местного самоуправления области. Также будет разрабатываться необходимая инфраструктура для внедрения системы «Электронное правительство».
Программа позволит создать условия для развития единой системы электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи в органах исполнительной власти и местного самоуправления области. Предусмотрена и комплексная система защиты информации.
«Реализация программы обеспечит: применение современных программно-технических средств на каждом этапе обработки информации, экономию на каждом автоматизированном рабочем месте средств за счет использования типовых программно-технических комплексов и сетевых версий программных продуктов. Будут сокращены расходы на бумагу, расходные материалы, телефонные разговоры, командировки etc, – отмечается в документе
. – Выполнение задач программы позволит обеспечить не только устойчивое социально-экономическое развитие области, но и интегрировать область в европейское и мировое информационное пространство».