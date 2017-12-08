Общество

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В харьковских школах будут работать ресурсные комнаты

В харьковских школах будут работать ресурсные комнаты
К 1 сентября 2018 года ресурсные комнаты для детей с особыми потребностями будут работать в четырех харьковских школах.
В учебный процесс сейчас включены более 1100 детей с особыми потребностями, 31 ребенок передвигается с помощью инвалидной коляски. Первую ресурсную комнату при участии жены президента Украины Марины Порошенко открыли 16 ноября в харьковской школе №105. В этом учебном году эта школа начала работать в инклюзивном режиме. Кроме учителей с детьми там работают ассистент учителя, логопед, дефектолог. Комната состоит из учебной, игровой, социально-бытовой зон и зоны отдыха. Дети там учатся, играют, развивают повседневные бытовые навыки, общаются со сверстниками.

Завершается создание такой комнаты в школе №100, а к 1 сентября следующего года специальные классы планируют открыть еще в школах №124 и 38.

По информации начальника отдела нормативности и качества образования Департамента образования горсовета Валерия Шепеля, в этом направлении департамент сотрудничает  с различными общественными оргранизациями – Всеукраинским фондом «Крок за кроком», благотворительным фондом «Центр раннего вмешательства», городской организацией инвалидов «Креавита», областной общественной организацией родителей детей-инвалидов «Точка опоры», специалистами Харьковской областной психолого-медико-педагогической консультации.

Кроме того, в городских школах продолжают создавать инклюзивные классы, а школы и детские сады оборудовать свободным доступом. Валерий Шепель отметил, что в этом году в учреждениях образования установили 16 пандусов и 148 кнопок вызовов персонала. Сейчас лестничный подъемник устанавливают в гимназии №23, сообщает пресс-служба горсовета.

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