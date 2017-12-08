Курсы валют НБУ на 8 декабря 2017 года 8 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Национальный банк Украины на 8 декабря 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс гривны до 27,12 гривен за доллар.