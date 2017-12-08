Курсы валют НБУ на 8 декабря 2017 года
8 декабря 2017 г.
Вечерний Харьков
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8 декабря 2017 г.
Вечерний Харьков
Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:
2711,9363 гривны за 100 долларов (+1,0212);
3196,2881 гривны за 100 евро (-7,2003);
4,5736 гривны за 10 рублей (-0,0268).
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|100 EUR
|3196.29 грн
|10 RUB
|4.5736 грн
|100 USD
|2711.94 грн