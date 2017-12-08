Экономика

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Верховная Рада проголосовала за государственный бюджет-2018: основные показатели

Верховная Рада проголосовала за государственный бюджет-2018: основные показатели
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект государственного бюджета Украины на 2018 год, доработанного с учетом бюджетных выводов и утвержденного правительством ко второму чтению 1 декабря.

За принятие законопроекта «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» в целом с рядом поправок проголосовали 273 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что закон принят с учетом озвученных под стенограмму поправок представителями Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Сергеем Мельником и Максимом Курячим, который подытожил озвученные в сессионном зале предложения представителей Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны и других депутатов.

Кроме того, как отметил Парубий, законопроектом предусмотрено рассмотрение возможности повышения минимальной заработной платы до 4,2 тыс. грн после первого квартала.

Подытоживая обсуждение проекта, премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что 2018 год должен стать годом экономического роста и реальных изменений в социальной сфере.

«В проекте бюджета предусмотрена норма о корректировке минимальной заработной плате в зависимости от роста национальной экономики. Я надеюсь на то, что минимальная заработная плата будет увеличена. Есть по этому вопросу обращение президента. Мы обсуждали это во фракциях «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта», - сказал глава правительства.

По его словам, вопрос о повышении минимальной заработной платы до уровня 4,1 тыс.-4,2 тыс. грн будет рассматриваться по результатам первого квартала следующего года.

Принятым государственный бюджет Украины на 2018 год предусмотрено доходы в размере 913,6 млрд грн, расходы — 988,6 млрд грн, дефицит — 81,8 млрд грн, предельный объем государственного и гарантированного государством долга — 2,747 трлн грн. В процессе доработки проекта госбюджета правительство ухудшило показатель ожидаемой инфляции в следующем году до 9% с 7%, ожидавшихся ранее, при этом показатель роста экономики остался на прежнем уровне в 3%.

Напомним, бюджетный комитет Рады рекомендовал парламенту принять государственный бюджет Украины на 2018 год во втором чтении и в целом с учетом ряда поправок комитета и после принятия изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы. Соответствующие законопроекты - №6776-д о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно повышения ставок ряда налогов и сборов и №7116 об изменениях в Бюджетный кодекс - парламент принял 7 декабря.

Напомним, ранее Верховная Рада обнародовала доработанный Кабинетом министров ко второму чтению проект государственного бюджета Украины на 2018 год. По сравнению с первоначальным вариантом, доходы госбюджета предлагается увеличить на 37 млрд грн, расходы - на 41 млрд грн, дефицит - на 3,9 млрд грн - до 81,8 млрд грн.

В процессе доработки проекта ко второму чтению в правительстве ухудшили показатель ожидаемой инфляции в следующем году до 9% с 7%, ожидавшихся ранее, при этом показатель роста экономики остался на прежнем уровне в 3%.

В обновленном проекте предлагается увеличить субвенции местным бюджетам для оплаты льгот и субсидий населению по оплате жилищно-коммунальных услуг на 15,9 млрд грн, на медицину и социальную помощь населению - на 5,9 и 2 млрд грн соответственно. Также предусмотрена новая субвенция на развитие регионов в размере 5 млрд грн.

Дополнительные расходы предлагается компенсировать за счет увеличения поступлений от прибыли и дивидендов госкомпаний на 13,9 млрд грн, налога на прибыль предприятий - на 9,5 млрд грн, платы за пользование радиочастотным ресурсом - на 6,3 млрд грн, поступлений НДС с ввезенных в Украина товаров - на 2,2 млрд грн, ввозной пошлины - на 1,8 млрд грн, прибыли Национального банка до перечисления в бюджет - на 1,7 млрд грн.

Кроме того, в отличие от первоначального варианта, доработанный проект предусматривает получение 4,7 млрд грн от конфискации имущества по решениям судов за коррупционные правонарушения.

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