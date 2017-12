Ключевой фигурант дела о сбитом над Донбассом MH17 оказался российским генералом

В совместном расследовании The Insider и Bellingcat удалось установить личность ключевого фигуранта, разыскиваемого Совместной следственной группой по делу о сбитом над Донбасом малайзийском "Боинге" MH17.

Это - генерал-полковник Николай Федорович Ткачев с позывним "Дельфин", главный инспектор Центрального военного округа России.



Совместная следственная группа (ССГ) не уточняет, какую конкретно роль он сыграл в трагедии, но причисляет его к ключевым фигурантам дела о сбитом MH17.



То, что голос разыскиваемого следствием лица идентичен голосу генерала Ткачева, подтвердили две независимые экспертизы. Сам Ткачев отрицает, что был в Украине, передает The Insider.



На записях, опубликованных для поиска свидетелей, к "Дельфину" обращаются как к Николаю Федоровичу. Журналисты выяснили по открытым источникам, что Ткачев - единственный среди ныне живущих российских генералов с этими именем и отчеством.



Чтобы сравнить голос Ткачева с голосом "Дельфина", в The Insider сказали генералу, что хотят сделать интервью о Суворовском училище. После проведения двух независимых экспертиз для сравнения голосов "Дельфина" и Ткачева эксперты пришли к выводу, что в обоих случаях вероятность совпадения очень высокая.



"Выводы обеих голосовых экспертиз указывают на то, что "Дельфин" и генерал Ткачев с очень высокой степенью вероятности являются одним и тем же лицом. Если же учесть еще ряд факторов, которые не принимались экспертизой во внимание (имя Николай Федорович, высокое воинское звание, ряд других более мелких совпадающих деталей — таких, как музыка вместо гудка на телефоне), то все это вместе делает возможность ошибки статистически абсолютно невероятной. Иными словами, можно с полной уверенностью утверждать, что "Дельфин" — это генерал-полковник Николай Федорович Ткачев", - подчеркивается в расследовании.



В разговоре с The Insider генерал Ткачев заявил, что после возвращения из Сирии он стал главным инспектором Центрального военного округа, а в 2017 году стал также главой попечительского совета Екатеринбургского военного училища. При этом он заявил, что после своего возвращения в 2012 году он "из Екатеринбурга никуда не выезжал" и в Украине в 2014 году не был.