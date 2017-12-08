Итальянская пицца признана культурным наследием ЮНЕСКО 8 декабря 2017 г. источник 0 0

Пиццу признали наследием ЮНЕСКО после того, как около двух миллионов людей подписались под соответствующей петицией.

Искусство приготовления неаполитанской пиццы получило признание ЮНЕСКО. Теперь оно является частью Всемирного нематериального наследия. Это решение было принято на очередной сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ООН в Южной Корее.



Глава местного профсоюза Серджио Микку пообещал, что в случае положительного решения экспертов, заведения Неаполя будут раздавать пиццу на улицах бесплатно.



Отметим, что Италия с 2010 года добивалась особого статуса для пиццы и вот в этом году очередная попытка увенчалась успехом. Эксперты по достоинству оценили искусство пиццайолло, который помимо приготовления начинки и теста, растягивает блин до нужного размера, вращая и подбрасывая в руках.



Теперь ожидается, что десятки шеф-поваров в Неаполе будут раздавать бесплатную пиццу для местных жителей и туристов.