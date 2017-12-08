Экономика

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ВР отменила ввозные налог и акциз на электромобили

ВР отменила ввозные налог и акциз на электромобили
Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, которыми освободила водителей от уплаты налога и акциза на операции по ввозу в Украину автомобилей, оснащенных исключительно электродвигателем.
В первоначальном законопроекте говорится, что льготные условия вводят на пять лет. Однако появилась информация, что в последний момент председатель депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов с голоса предложил ограничить отмену НДС только следующим годом, то есть с 1 января 2018-го по 31 декабря 2018-го. Якобы за эту правку и проголосовали нардепы. Проверить эту информацию пока нет возможности - окончательный проект закона, а также стенограмма пленарного заседания отсутствуют на сайте Верховной Рады.

Общее количество электромобилей, которые ездят по дорогам Украины, - уже несколько тысяч. Украина заняла пятое место в международном рейтинге по темпам покупки электрокаров, опередив такие страны, как США, Нидерланды и Японию.

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