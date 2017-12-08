Владимир Гройсман отправился в Брюссель 8 декабря 2017 г. источник 0 0

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в пятницу, 8 декабря, посетит Брюссель с кратким рабочим визитом, во время которого планирует провести ряд важных встреч с руководством Еврокомиссии.