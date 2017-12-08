Владимир Гройсман отправился в Брюссель
8 декабря 2017 г.
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8 декабря 2017 г.
«На повестке дня – участие в четвертом заседании Совета ассоциации Украина – ЕС, а также ряд двусторонних встреч с руководством Еврокомиссии, в том числе с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини», - написал Гройсман в Facebook.
Напомним, Украина и Европейский Союз подведут итоги имплементации Соглашения об ассоциации. Этот вопрос будет главным в повестке дня заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, которое состоится 8 декабря в Брюсселе.
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