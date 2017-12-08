Харьков

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В центре установят новый памятник

В центре установят новый памятник
Памятник Людмиле Гурченко будет установлен на улице Тринклера, 6.
Эту информацию подтвердил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко. Когда именно установят памятник, пока неизвестно.

Автор скульптуры – Сейфаддин Гурбанов. Скульптура знаменитой харьковчанки создана больше десяти лет назад. За это время ей так и не смогли найти место на улицах Харькова. Изначально памятник хотели установить перед оперным театром, но идею тогда не поддержали ни городские власти, ни руководство театра. Затем было предложение установить его на улице Рымарской, возле школы, где училась знаменитая актриса. После решили, что место скульптуры возле дома «Саламандры» на улице Сумской, 17.

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