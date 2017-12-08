Как с цепи сорвался: биткоин установил новый рекорд
8 декабря 2017 г.
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8 декабря 2017 г.
Как сообщает сайт Сoinmarketcap.com, рыночная капитализация валюты составляет 306,5 миллиарда долларов.
Напомним, стоимость биткоина подобралась к пятизначной цифре две недели назад. Криптовалюта постоянно дорожает – так, 7 декабря биткоин установил сразу несколько новых рекордов ($14 тысяч, $15 тысяч, $16 тысяч и $17 тысяч), но это оказался далеко не предел.
Эксперты объясняют такой подъем рядом причин, к примеру, появлением новых игроков. Кроме того, банки также начали рассматривать криптовалюту как "приемлемый вид вложений для своего портфеля", - приводит РБК слова сооснователя и директора по информационным технологиям VRT Дмитрия Лившина.
На стоимость биткоина также влияет электричество, затрачиваемое на его добычу. Подсчитано, что энергии, которая уходит на одну транзакцию, хватит, чтобы неделю питать ферму в Нидерландах.
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