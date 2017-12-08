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В честь «Игры престолов» известный бренд выпустил коллекцию сумок

В честь «Игры престолов» известный бренд выпустил коллекцию сумок
Бельгийский бренд Delvaux запустил в продажу капсульную коллекцию из четырех сумок специально для фанатов сериала «Игра престолов». Все они сделаны на основе классической модели Delvaux Brilliant в уменьшенном варианте Le Brilliant Micro.
Сумки украшены кожаными вставками, золотой и бронзовой росписью. Сумки получили называния Queen´s Desire («Желание королевы»), Golden Glory («Золотая слава»), Iron Shield («Железный щит») и Black Beauty («Черная красота»).

Цены варьируются от 5 600 до 9 200 долларов за экземпляр. Помимо сумок поклонники бренда и сериала смогут приобрести клатч, кожаный браслет и брелоки, вдохновленные сериалом по романам Джорджа Мартина.

Креативный директор Delvaux Кристина Целлер призналась, что «всегда была фанатом Средневековья, костюмов и орнаментов того периода».

«Я знала, что однажды выпущу средневековую коллекцию, и когда увидела «Игру престолов, то решила, что пришло идеальное время воплотить мечту», — добавляет дизайнер.

Любимая героиня Целлер — мать драконов Дейнерис Таргариен. По словам дизайнера, она «юная и нежная, но может быть жесткой, чтобы установить власть. Если проанализировать, ее можно считать современной иконой феминизма».

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