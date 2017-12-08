В честь «Игры престолов» известный бренд выпустил коллекцию сумок 8 декабря 2017 г. источник 0 0

Бельгийский бренд Delvaux запустил в продажу капсульную коллекцию из четырех сумок специально для фанатов сериала «Игра престолов». Все они сделаны на основе классической модели Delvaux Brilliant в уменьшенном варианте Le Brilliant Micro.

Сумки украшены кожаными вставками, золотой и бронзовой росписью. Сумки получили называния Queen´s Desire («Желание королевы»), Golden Glory («Золотая слава»), Iron Shield («Железный щит») и Black Beauty («Черная красота»).



Цены варьируются от 5 600 до 9 200 долларов за экземпляр. Помимо сумок поклонники бренда и сериала смогут приобрести клатч, кожаный браслет и брелоки, вдохновленные сериалом по романам Джорджа Мартина.



Креативный директор Delvaux Кристина Целлер призналась, что «всегда была фанатом Средневековья, костюмов и орнаментов того периода».



«Я знала, что однажды выпущу средневековую коллекцию, и когда увидела «Игру престолов, то решила, что пришло идеальное время воплотить мечту», — добавляет дизайнер.



Любимая героиня Целлер — мать драконов Дейнерис Таргариен. По словам дизайнера, она «юная и нежная, но может быть жесткой, чтобы установить власть. Если проанализировать, ее можно считать современной иконой феминизма».