Экономика

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Стал известен размер минимальной зарплаты в Украине с 1 января

Стал известен размер минимальной зарплаты в Украине с 1 января
С 1 января 2018 года размер минимальной зарплаты составит 3723 гривны. Такая цифра заложена в бюджете на следующий год, принятый Верховной Радой поздно вечером 7 декабря.
Накануне голосования за бюджет президент Петр Порошенко заявил о том, что минимальная зарплата с нового года должна повыситься до 4100 гривен, а перед самым голосованием лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил о необходимости повысить минималку до 4300 гривен. Несмотря на эти заявления, заложенный в бюджет показатель в 3723 остался неизменным.

Повышение минималки с 1 января на 500 грн в эфире «112 Украина» подтвердил премьер-министр Владимир Гройсман.

«3723 - это то, что соответствует реальным цифрам экономики. Вы знаете о предложении президента повысить до 4100, сегодня Олег Ляшко сказал про 4300... Я думаю, что это наша задача - повышать социальные стандарты, но единственный вопрос, чтобы экономика была способна и готова воспринимать такие цифры. Нам надо сделать такой экономический рост, чтобы средняя зарплата в Украине была 10 тысяч гривен», - заявил Гройсман.

При этом, ранее в Кабмине прогнозировали, что повышение минимальной заработной платы до 4100 грн может состояться до третьего квартала 2018 года при наличии экономических возможностей.

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