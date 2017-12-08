Стал известен размер минимальной зарплаты в Украине с 1 января

Накануне голосования за бюджет президент Петр Порошенко заявил о том, что минимальная зарплата с нового года должна повыситься до 4100 гривен
, а перед самым голосованием лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил о необходимости повысить минималку до 4300 гривен. Несмотря на эти заявления, заложенный в бюджет показатель в 3723 остался неизменным.
Повышение минималки с 1 января на 500 грн в эфире «112 Украина» подтвердил премьер-министр Владимир Гройсман.
«3723 - это то, что соответствует реальным цифрам экономики. Вы знаете о предложении президента повысить до 4100, сегодня Олег Ляшко сказал про 4300... Я думаю, что это наша задача - повышать социальные стандарты, но единственный вопрос, чтобы экономика была способна и готова воспринимать такие цифры. Нам надо сделать такой экономический рост, чтобы средняя зарплата в Украине была 10 тысяч гривен», - заявил Гройсман.
При этом, ранее в Кабмине прогнозировали, что повышение минимальной заработной платы до 4100 грн может состояться до третьего квартала 2018 года при наличии экономических возможностей.