Еврокомиссия подала в суд на Венгрию из-за закона о образовании 8 декабря 2017 г. источник 0 0

Еврокомиссия подала в суд ЕС на Венгрию из-за внесенных в апреле 2017 года изменений в закон об образовании, который ограничивает в правах университеты из ЕС.