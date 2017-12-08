Еврокомиссия подала в суд на Венгрию из-за закона о образовании
8 декабря 2017 г.
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8 декабря 2017 г.
Как говорится на сайте Еврокомиссии, Венгрию хотят обязать привести закон в соответствие с законодательством Евросоюза.
В Венецианской комиссии посчитали, что измененный венгерский закон о высшем образовании ужесточает правила для иностранных вузов, хотя по законам ЕС университеты могут быть размещены и оказывать свои услуги в любой точке Союза.
11 апреля 2017 года Венгерский президент Янош Адер подписал принятый в парламенте законом о высшем образовании, в который внесены правки, позволяющие закрыть основанный американским миллиардером Джорджем Соросом Центрально-европейский университет (CEU).
После принятия закона десятки тысяч людей вышли на улицы протестовать против закрытия вуза. Защитники CEU заявляют, что нынешним властям неугоден либеральный уклон в образовательной деятельности университета.
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