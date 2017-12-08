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Еврокомиссия подала в суд на Венгрию из-за закона о образовании

Еврокомиссия подала в суд на Венгрию из-за закона о образовании
Еврокомиссия подала в суд ЕС на Венгрию из-за внесенных в апреле 2017 года изменений в закон об образовании, который ограничивает в правах университеты из ЕС.

Как говорится на сайте Еврокомиссии, Венгрию хотят обязать привести закон в соответствие с законодательством Евросоюза.

В Венецианской комиссии посчитали, что измененный венгерский закон о высшем образовании ужесточает правила для иностранных вузов, хотя по законам ЕС университеты могут быть размещены и оказывать свои услуги в любой точке Союза.

11 апреля 2017 года Венгерский президент Янош Адер подписал принятый в парламенте законом о высшем образовании, в который внесены правки, позволяющие закрыть основанный американским миллиардером Джорджем Соросом Центрально-европейский университет (CEU).

После принятия закона  десятки тысяч людей вышли на улицы протестовать против закрытия вуза. Защитники CEU заявляют, что нынешним властям неугоден либеральный уклон в образовательной деятельности университета.

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