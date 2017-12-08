Харьков

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В Харькове восстановят движение трамваев

В Харькове восстановят движение трамваев
Трамвай №12 возобновит движение 11 декабря, а трамвай №20 будет курсировать по своему основному маршруту с 15 декабря. 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, с 5 декабря трамвай №20 курсирует по временно измененному маршруту: Южный вокзал – Новоивановский мост – ул. Клочковская – Малая Даниловка. С 11 декабря маршрут трамвая будет пролегать через Центральный рынок.

Также с 11 декабря возобновит путь следования трамвай №12: Южный вокзал – Центральный рынок – Госпром – ул. Тринклера –   парк имени Горького – Лесопарк.

А уже с 15 декабря восстанавливается движение трамваев по пр. Победы, и трамвай №20 будет следовать по основной трассе движения: Южный вокзал – Центральный рынок – ул. Клочковская – пр. Победы. При этом предусматривается заезд некоторых вагонов этого маршрута на разворотный круг «Малая Даниловка» (по особому графику) и работа маршрута №7 по трассе: Новоселовка - ул. Москалевская – ул. Конева – Южный вокзал.

В департаменте информируют харьковчан, что изменения в маршрутах были связаны с масштабными работами по реконструкции и капитальному ремонту трамвайных путей, переездов и контактной сети по ул. Большой Панасовской - от Новоивановского моста до разворотного круга «Ивановка», по Новоивановскому мосту, ул. Клочковской - от проезда Рогатинского до Новоивановского моста, переездов ул. Клочковская - спуск Клочковский, ул. Клочковская - ул. Новгородская, ул. Клочковская - пр. Победы, ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост, ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра, по ул. Конева - от Нетеченской набережной до ул. Полтавский Шлях, на пересечении ул. Конева - ул. Полтавский Шлях, по ул. Полтавский Шлях - от ул. Конева до ул. Евгения Котляра.

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